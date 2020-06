¡Racista! acusa actriz de Glee a Lea Michele

La actriz de Glee, Samantha Ware, recordó en Twitter su primera experiencia laboral como traumática, además, acusa a Lea Michele como una mujer racista por hacerle la vida un infierno.

Lea publicó en su cuenta oficial de Twitter su apoyo al movimiento en Estados Unidos “Black Lives Matter”, lo cual tuvo buena reputación hasta que Samantha comentó su tweet sobre su verdadera personalidad como una racista.

LMAO REMEMBER WHEN YOU MADE MY FIRST TELEVISON GIG A LIVING HELL?!?! CAUSE ILL NEVER FORGET. I BELIEVE YOU TOLD EVERYONE THAT IF TOU HAD THE OPPORTUNITY YOU WOULD “SHIT IN MY WIG!” AMONGST OTHER TRAUMATIC MICROAGRESSIONS THAT MADE ME QUESTION A CAREER IN HOLLYWOOD… https://t.co/RkcaMBmtDA

— SAMEYAAAAAA (@Sammie_Ware) June 2, 2020