Primera edición de ‘Harry Potter y la piedra filosofal’, subastada en cifra récord

En el marco de los 20 años de la película, ‘Harry Potter y la piedra filosofal’, se realizó una subasta, donde la primera edición del libro de J. K. Rowling se vendió en una cifra récord.

Y es que, se trata de una de las obras de ficción más aclamadas de los últimos tiempos, pues su legado es tal que una persona pagó el precio más alto por dicha edición.

De acuerdo con la casa de subastas, Heritage Auctions de Dallas, en Texas, Estados Unidos, el ejemplar tenía un valor de 75 mil dólares, poco más de un millón 500 mil pesos mexicanos.

Sin embargo, su valor ascendió a más de nueve millones 852 mil pesos, debido a que logró subastarse en 471 mil dólares.

En un comunicado, Heritage Auctions recordó que, en su debut, la escritora británica fue rechazada por varios editores.

No obstante, Bloomsbury le abrió las puertas e imprimió 500 copias de la obra que narra la vida de un niño con anteojos y una cicatriz con forma de rayo en la frente.

Dicha edición de tapa dura se publicó en 1997 y ahora, se convirtió en escrito de J. K. Rowling más vendido de todos los tiempos.

A new #WORLDRECORD for Harry Potter!

A first edition hardback of #JKRowling’s “#HarryPotter and the Philosopher’s Stone” opened live bidding at $75,000. Heated bidding drove the final price to $471,000. Auctioneer Mike Provenzale makes the magical call!✨https://t.co/Qo6SnPFI3v pic.twitter.com/Epor6e40VG

— Heritage Auctions (@HeritageAuction) December 9, 2021