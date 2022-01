Porque nunca es tarde para aprender ¡Cursos gratis en línea de la UNAM!

Desde el inicio de la pandemia de covid muchas actividades tuvieron que recurrir al sistema virtual, y debido a que continúa el aumento de casos, te decimos cuáles son los cursos gratis en línea de la UNAM.

Bien se sabe que nunca es tarde para aprender, por lo que, si estás interesado en adquirir nuevos conocimientos, no dudes más y conoce la oferta educativa que brinda la máxima casa de estudios.

Además, no debes preocuparte por tu nivel de estudios, ya que este tipo de formación te permitirá tanto actualizarte como aprender nuevas cosas sin “sacrificar otras actividades de tu día”.

¿Cómo inscribirme a los cursos gratis en línea de la UNAM?

De acuerdo con la Universidad Nacional Autónoma de México, por medio del portal Coursera ofrece una amplía lista de asignaturas que se podrán cursar sin ningún costo.

Para ello, se debe ingresar al sitio mencionado y proporcionar los datos personales solicitados, aunque también lo puedes hacer mediante tu cuenta de Facebook.

Antes de confirmar tu inscripción, la Universidad te da la oportunidad de escoger si te gustaría recibir un certificado expedido por la casa de estudios.

¡Ojo aquí! Ya que en caso de confirmar dicha opción, deberás realizar un pago simbólico.

Cabe mencionar que si no deseas recibir el certificado, no te preocupes, pues el estudio será completamente gratuito, pero evidentemente no habrá documento.

Oferta educativa de la máxima casa de estudios

Creatividad, diseño e innovación: Técnicas y herramientas

Database systems

Desarrollo de aplicaciones móviles con Android

Estrategias de Negociación

Evaluación educativa

Introducción a la producción musical

Toma de decisiones financieras

Autoridad, dirección y liderazgo

Programando con Java para aplicaciones Android

Proyecto final sobre negociación para un mejor clima laboral

La química en la producción de alimentos y medicamentos

Anticorrupción: Introducción a conceptos y perspectiva práctica

Solución de problemas y toma de decisiones

Estos son algunos de los cursos gratis en línea de la UNAM ¿Estás listo para aprender uno de ellos?