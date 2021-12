Por solución a crisis existencial ¡Elon Musk es la Persona del Año!, según la revista Time

Este lunes, el hombre más rico del mundo, Elon Musk se convirtió en la “Persona del Año” 2021, así lo anunció la revista Time.

Dicho reconocimiento llega en un año en el que Tesla, empresa que fundó, se colocó como el fabricante de automóviles más valioso del mundo.

-Información relacionada: ¿Quién lidera la lista de las mujeres más poderosas del mundo en 2021?

Y es que, el valor de mercado de Tesla se disparó a más de un billón de dólares este año, lo que la hace más valiosa que Ford Motor y General Motors juntas, recoge Reuters.

La compañía de vehículos produce cientos de miles de coches al año y ha conseguido evitar los problemas de la cadena de suministro mejor que varios de su competencia.

Asimismo, ha influido en la toma de decisión de los jóvenes para comprar automóviles eléctricos, al mismo tiempo en que los fabricantes de vehículo tradicionales se centren en los que se alimentan de carga eléctrica.

Por su parte, SpaceX, su compañía de cohetes, alcanzó las fronteras del espacio con una tripulación completamente de civiles.

Además, el magnate de origen sudafricano dirige la empresa de chips cerebrales Neuralink y la de infraestructuras The Boring Company.

De acuerdo con la revista Time, el multimillonario contribuyó a dar soluciones a una crisis existencial e impulsar algunas transformaciones, entre otras cosas.

Elon Musk (@elonmusk) is TIME’s 2021 Person of the Year #TIMEPOY https://t.co/8Y5BhIldNs pic.twitter.com/B6h6rndjIh

— TIME (@TIME) December 13, 2021