Por qué se celebra hoy el Día Mundial de los OVNIs

Cada 2 de julio se celebra en el mundo el Día Mundial del Ovni, donde numerosos adeptos a la creencia de que existe vida extraterrestre llevan adelante intervenciones y manifestaciones.

Cabe destacar que, si bien la palabra se suele asociar con alienígenas, en realidad hace referencia a aquellos elementos considerados como Objetos Voladores No Identificados.

Es decir, hace referencia a la observación de objetos en el cielo y a la incapacidad de determinar su origen o esencia. De esta manera, se infiere que se trata de extraterrestres pero el fenómeno carece de evidencia científica y está basado en fotografías, videos o testimonios de avistamiento.

La fecha en que se celebra el Día del Ovni coincide con el aniversario del Caso Roswell, uno de los más simbólicos y emblemáticos sobre los ovnis.

Un 2 de julio, pero de 1947, cayó un objeto volador no identificado en una zona desértica de Nueva México.

Por la popularidad que tomó el caso, Roswell se convirtió en uno de los destinos favoritos por fanáticos y seguidores del tema. Hoy funciona allí el Museo Internacional del OVNI.

En un artículo publicado en Scientific American, Loeb especula que el Oumuamua podría tratarse en realidad de una especie de receptor que pasa por nuestro sistema solar recogiendo los datos reunidos por una serie de sondas depositadas por civilizaciones alienígenas en la Tierra y planetas vecinos hace muchos años.

De ahí que el Oumuamua tenga esa peculiar forma de disco plano, lo que además hace que el Sol lo impulse a través del sistema como si fuera una vela solar.

Loeb aclara que no le gusta la ciencia ficción, pero pide estar abiertos a la posibilidad de que “la ciencia algún día revelará una realidad que antes solo era considerada ficción”.

Astrophysicist Avi Loeb says that the Oumuamua asteroid, which passed Earth in 2018, might have been an alien vessel, and a proceeding vessel could have launched probes to the Earth’s surface. pic.twitter.com/YuttyjyRaJ

— IGN (@IGN) June 28, 2021