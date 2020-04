Músico crea canción sobre coronavirus para fomentar medidas de higiene

Escucha la nota:



El señor Tarsicio González, quien se dedica a hacer música en calles de Tijuana, compuso una canción para fomentar las medidas de higiene entre la población, luego de que se declarara emergencia sanitaria por el Covid-19.

Estudió música en el Conservatorio Nacional de Música en la Ciudad de México, y en la Escuela Superior de Música, del Instituto Nacional de Bellas Artes, donde se especializó en la música jazz y blues.

Información relacionada: Cantantes de ópera dan concierto desde su balcón durante cuarentena

“Estuve seis años estudiando música en México, y no me he desprendido de mi guitarra con la cual pienso morir, aquí en Tijuana me dedico a tocar en diferentes partes como Palacio Municipal, Crucero de la 5 y 10, la Zona Centro, y Zona Río”, manifestó.

Tarsicio dijo que le gusta el contacto con la gente y lo espontáneo, por eso recorre las zonas de mayor afluencia de personas, y fue precisamente en el Crucero de la 5 y 10, en la Mesa de Tijuana, donde compuso el tema referente al coronavirus.

“Yo estaba un día normal allí tocando, y empecé a idear algo sobre el coronavirus, empecé a tocar y a cantar, algunas personas me escucharon y me propusieron ideas, para completar la canción, así que también son coautores”, expresó.

El señor Tarsicio González denominó al tema “El Corrido del Coronavirus”, y mencionó que estará tocándolo en diferentes partes de la ciudad mientras no lo retiren de la calle.

“La verdad si tengo miedo de que lleguen y me levanten los policías, es la única forma que tengo de vivir, es lo que sé hacer, y así me gano los días, pero voy a tratar de que no sea en zonas con mucha gente amontonada, porque allí si pueden llegar y quitarnos a todos”, dijo.

Agregó que la canción también busca darle un mensaje de tranquilidad a la ciudadanía, ya que en muchas ocasiones de la historia ha habido pandemias, y de alguna u otra forma las sociedades han superado esos problemas.