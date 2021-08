Mujer con Covid en Florida no aguantó más y se tiró en la alfombra de una clínica

Una mujer con Covid-19 en Florida no aguantó más y se tiró en la alfombra de una clínica improvisada en Florida.

Dicha imagen se hizo viran en redes sociales y ahora es usada para llamar la atención de quienes aún creen que la enfermedad es un invento y de los que no quieren vacunarse.

La foto de la mujer ahora está sirviendo a los internautas para reivindicar la necesidad de mostrar más la realidad del Covid y hacer conciencia de su peligro.

De acuerdo con la prensa local de Florida, la foto fue tomada por Louie López, quien está vacunado, pero se contagió y acudió al Centro de Conferencias de la Biblioteca Principal del centro de Jacksonville donde recibió la terapia recomendada por su doctor.

Fue ahí donde vio a la mujer tirada en la alfombra y, según relato de López, en un estado más grave que el suyo.

Ante este imagen y la gran cantidad de casos en Florida, López mandó la foto a su esposa, quien después la publicó como una forma de llamar a la prudencia y la conciencia sobre los peligros de la enfermedad.

“Todos, por favor, tengan cuidado, estén vacunados o no. Mi esposo (vacunado, pero positivo) ha estado esperando más de 2 horas para recibir la terapia monoclonal y dice que nunca había visto a personas tan enfermas. Gimiendo, llorando, incapaz de moverse”, escribió la esposa de López.

De acuerdo con López, en declaraciones a ‘The Florida Times-Union’, las personas en la clínica estaban “enfermos y gimiendo”.

Señalan que estos centros que no están equipados ni pensados para atender a personas enfermas con cuadros más graves, pero ante el repunte de casos hay quienes acuden para atenderse.

La foto fue publicada en la red social Reddit y no tardó en hacerse viral.

Phil Valentine, un popular conductor de un programa de radio en Nashville, sur de EU, de ideas conservadoras y reacio a las vacunas contra la covid-19, falleció a los 61 años a causa de esa enfermedad, informó la emisora.

