Mesera argentina recibe mísera propina, ¿cuánto era lo justo?

La propina dejada a una mesera argentina se hizo viral en redes sociales luego que diera a conocer que después de atender una mesa de 15 comensales que gastaron 36 mil pesos argentinos en sushi, el equivalente a 7 mil 500 pesos mexicanos, la propina por su servicio fue el equivalente a 20 pesos mexicanos.

Hay una regla no escrita, que no una obligación porque no hay una norma o legislación que lo determine oficial y legalmente, que la propina debe ser entre 10 y 15 por ciento del consumo total.

En el caso de esta mesera argentina, el porcentaje de propina fue ínfimo.

El concepto de propina, que en la mayoría de los casos es voluntaria pues el comensal retribuye la atención, servicio, rapidez y atención del mesero, ya que ellos tienen su salario, es poco claro para el cliente pero no para quien los atiende.

RECIBE PROPINA MENOR AL 2%

En el caso de Carolina Guarnieri, considera que el servicio prestado para la atención de 15 comensales merecía más de los 100 pesos argentinos, casi 20 pesos mexicanos, que le dejaron de propina por una cuenta de 36 mil, es decir, 7 mil 500 pesos argentinos.

En realidad y bajo los criterios de dejar el 10 por ciento de propina, a la joven argentina le correspondían 750 pesos argentinos de propina, casi 160 pesos mexicanos y le dejaron la cantidad mencionada.

“Sigo muy enojada con una mesa de 15 pibes que atendí , cenaron sushi, gastaron 36 mil pesos , les hice un descuento del 10 porque eran copados y me dejaron 100 PESOS DE PROPINA ?¿?¿”, escribió la joven en twitter.

Sigo muy enojada con una mesa de 15 pibes que atendí , cenaron sushi, gastaron 36 mil pesos , les hice un descuento del 10 porque eran copados y me dejaron 100 PESOS DE PROPINA ?¿?¿ — Carito (@Carolinaguarni) August 17, 2021

Según el testimonio de la mesera, los comensales no valoraron su servicio y que le dejaron una propina que dio mucho de qué hablar.

“Si van a comer afuera, si pueden , no se olviden de dejar el 10% de propina, no saben el laburo que hay detrás y el sueldo extremadamente bajo que ganamos los camareros”, escribió en su cuenta de twitter.

¿ES OBLIGATORIO DEJAR PROPINA?

No existe una ley, al menos en México, que diga que dejar propina sea obligatorio.

La Profeco señala que “la propina en un restaurante o bar, entre otros establecimientos, es voluntaria; no puede incluirse en la cuenta sin consentimiento del consumidor”.

Sin embargo, hay países donde se ‘recomienda’, es decir, en el ticket viene una leyenda que así lo señala, dejar el 12 por ciento del total de consumo.

Tal es el caso de Francia, Reino Unido, Portugal, Tailandia, Egipto, Marruecos, Holanda, Cuba, Alemania o Hungría.

¿PROPINA?…UNA FALTA DE EDUCACIÓN

En algunos países dejar propina es una falta de educación o, simplemente, no es bien visto por el personal que atiende a los comensales.

Otros casos son Japón y España, donde es mal visto por el mesero o camarero, que se deje propina por el servicio prestado.

Así que cuando acudas a un restaurante o bar, recuerda que la propina es voluntaria y de acuerdo al servicio prestado, no se como el caso de la mesera cuya propina propició su queja en redes sociales.