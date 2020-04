“Mente y cuerpo sano”, los 2 más importantes para esta cuarentena

Escucha la nota:



Hoy día hemos estado viviendo circunstancias que nos ha causado malas vibras por todas las noticias del Covid-19, materias en línea y Home Office, generándonos cierto grado de estrés, el cual repercute en el crecimiento de barros, aumento de ansiedad, impaciencia, etc.

Pero no todo es “malo”, ya que en esta ocasión te traemos una rutina de belleza para que te relajes, tengas tiempo contigo y tengas ese cutis que tantos deseas, con información de InStyle.

Día 1: Manicura

Empieza la semana con el cuidado de tus manos, la cuales han estado trabajando arduamente, por ello te recomendamos que pruebes manicuras para darle color y le des un estilo especial con colores de tu gusto.

Día 2: Masaje facial

A este día agrégale uno minutos de gimnasia facial por las mañanas y por las noches, esto para que relajes tus músculos faciales, los cuales te ayudarán a mantener un rostro firme.

Día 3: Mascarillas

Llegó el día para que saques esa mascarilla, te la apliques, te acomodes en tu cama o en el sofá y te relajes, dejando que haga efecto en tu piel y te limpie de todas esas impurezas.

Día 4: Meditación

Ante todas las noticias del Covid-19 que hemos recibido es normal que estemos estresados y ansiosos, por ello en este día te recomendamos hacer un poco de meditación para que alinees tus chakras, lo cual te ayudará a disminuir tus malas vibras y mejore tu belleza interior.

Día 5: Cuidado de tu cabello

Para disminuir la orzuela y resequedad de tu cabello te recomendamos que uses alguna mascarilla para que tu cabello quede sedoso y resplandeciente.

Día 6: Maquillaje

A pesar de que no se pueda salir de casa no es razón para que no aprendas nuevas técnicas de maquillaje y belleza, así que pon en práctica todos esos nuevos estilos de maquillaje para luzcas sensacional.

Día 7: Baño relajante

En el último día de esta relajante semana, te recomendamos que tomes un baño con agua caliente, sales de baño, música de tu agrado y velas aromáticas para que disfrutes este momento de relajación.