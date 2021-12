Llega el año nuevo y con él las películas más esperadas de este 2022

Si estabas esperando poder ir al cine aquí te damos más motivos para que no se te vayan las ganas con las películas más esperadas de este 2022.

Estamos a pocos días de que termine el 2021 y el mundo del cine no está consintiendo con la salida de aquellas cintas que por el covid tuvieron que quedarse un tiempo enlatadas.

Pero que ya llegaron para darnos un cierre espectacular de este año viejo.

Entre las cintas se encuentran ‘Dune’, lo último de James Bond ‘Sin tiempo para morir’, las dos películas de Ridley Scott, ‘El último duelo’ y ‘La Casa Gucci’, y hasta la versión de ‘West Side Story’ que ha preparado Spielberg.

¿Cuáles son las películas más esperadas del 2022?

Scream

Si eres de los amantes de las primeras seguramente esperas con ansias cintas la nueva cinta de Scream.

La sinopsis oficial detalla la historia de una mujer que regresa a su ciudad natal para tratar de averiguar quién está cometiendo unos crímenes atroces, descubriendo a Ghostface, una vez más.

El método Williams

La esperada cinta de las hermanas Serena y Venus se presentará en la pantalla grande el 21 de enero de 2022.

Donde podremos ver a Will Smith interpretando al padre de las deportistas que han sido todas unas celebridades en el mundo del tenis.

Morbius

Jared Leto entra en la piel de uno de los villanos más icónicos de Marvel, Morbius. Daniel Espinosa (‘Life’) dirige esta cinta de terror.

Muerte en el Nilo

El clásico de Agatha Christie, llega con un gran reparto, como Kenneth Branagh en el papel del detective Hércules Poirot para descubrir en otro viaje, ahora en un barco fluvial,¿quién es el sospechoso del asesinato de una aristócrata americana?

Uncharted

No sólo como Spider Man, Tom Holland desarrollará facultades en la adaptación de la popular franquicia de videojuegos Uncharted con Mark Wahlberg y Antonio Banderas en el elenco.

The Batman

Sin duda una de las cintas más esperadas por toda la polémica que despertó Robert Pattinson en el papel del hombre murciélago. Y luego del primer tráiler la expectativa incrementó.

La cinta llegará al cine en marzo del 2022.

Otras de las grandes esperadas son: Doctor Strange in the Multiverse of Madness; John Wick: Chapter 4; Jurassic World: Dominion; Lightyear; Minions. El origen de Gru; ‘Thor: Love and Thunder y Misión Imposible 7.

Estas son sólo algunas de las películas más esperadas de este 2022.