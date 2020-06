Lana del Rey, romanticismo y glamur musical

Escucha la nota:



Aunque se la conozca en todo el mundo como Lana del Rey, Elizabeth Woolridge Grant tuvo otros nombres antes de ese: Lizzy Grant, May Jailer, Lana del Ray, o Sparkle Jump Rope Queen entre otros. Antes de eso, y siendo simplemente Elizabeth, llegó al mundo hace 35 años, el 21 de junio de 1985, en Nueva York (Estados Unidos).

De ascendencia escocesa, es hija del inversor Rob Grant y de su esposa Patricia Grant; y tiene dos hermanos menores: Charlie y Caroline. Se crió en su ciudad natal, concretamente en Lake Placid, Essex.

Allí, entre paseos por la naturaleza y un cuaderno en el que escribía, se plantó la semilla de la expresividad. Además, Elizabeth creció cantando en coros de iglesia desde muy pequeña.

No obstante, se alejó de los suyos para ir a la Kent School de Connecticut, un internado al que fue enviada por su padre a los 15 años debido a los problemas de alcoholismo que sufría y sobre lo que dijo a GQ que “bebía mucho en aquel entonces. Bebía a diario. Bebía sola”.

Del Rey confesó en aquella entrevista, allá por 2012, que “gran parte de ‘Born To Die’ trata acerca de esa época” y añadió; “Me decía a mí misma: ‘Estoy jodida. Totalmente jodida’. Era como tener un lado oscuro, emocionante, pero que ganaba cada vez más”.

Pero tras esa adolescencia complicada, Elizabeth regresó a Nueva york a los 18 años, mudándose para asistir a la Universidad de Fordham. Allí, y gracias a aprender a tocar la guitarra con su tío, la futura Lana del Rey comenzó a actuar en clubes de Brooklyn.

Dispuesta a volver su sueño realidad, llegó incluso a vivir durante cinco años en una caravana de Nueva Jersey. Y, entre cambios de nombre artístico y búsqueda de un estilo, tuvo algún que otro tanteo como, por ejemplo, el álbum que sacó en 2010 en formato digital como “Lana del Ray a.k.a. Lizzy Grant”, así como otro trabajo previo (“Kill Kill”, 2008) solo como “Lizzy Grant” y otro (“Sirens”, 2006) como “May Jailer”.

DE “YOUTUBER” A DIVA MUSICAL.

Tuvo que esperar un poco más para alcanzar la fama. Concretamente, hasta el lanzamiento “Video games”. Un videoclip que grabó ella misma con una webcam mezclándolo con antiguos vídeos de internet. Lo colgó en su cuenta de Youtube en 2011, sin imaginarse el resultado.

“Simplemente la subí porque era mi favorita, ni siquiera iba a ser un ‘single’” dijo en declaraciones publicadas por el diario español El País.

“Significa mucho para mí, y lloro cada vez que la canto”, añadió. El videoclip cuenta actualmente con más de 230 millones de visitas. A partir de ahí, el resto es historia.

Lana del Rey lanzó el CD “Born to Die” en enero de 2012. Debutó en segunda posición en la Billboard 200, y vendió 3.400.000 en todo el mundo convirtiéndose en el quinto álbum más vendido de aquel año.

A partir de ahí, Lana lanzó otros cuatro discos: “Ultraviolence” (2014), “Honeymoon” (2015), “Lust For Life” (2017) y “Norman Fucking Rockwell!” (2019). Como canciones, destacan además “Born to Die”, “Summertime Sadness”, “Young and Beautiful”, “Blue Jeans”, “High by the Beach”, “Dark paradise”, “West Coast” o “Love”, entre muchos otros temas