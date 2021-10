¿Fan de las series de anime? ¡Elon Musk también! Y podrían coincidir en gustos

Las series de anime llegaron para quedarse, pues a los largo del tiempo sus producciones han ido mejorando para llegar a diferentes públicos, como al gusto del magnate Elon Musk.

El Animé, que viene del francés animado o vivo, es una palabra usualmente relacionada con los japoneses.

Lo anterior cuando en 1985 la comenzaron a popularizar para referirse a dibujos animados.

y ¿quién no ha visto aunque sea uno de estos trabajos? Tan sólo el famoso Dragon Ball y Dragon Ball Z son parte de este material.

El magnate de la tecnología, Elon Musk, recientemente reveló su pasión por las series de animación japonesas.

Entre los títulos que destacan como sus favoritos son ‘Death Note’, ‘Evangelion’, ‘Ghost in the Shell’, ‘Spirited Away’, ‘Princess Mononoke’ y ‘Your Name’.

Todo comenzó cuando el millonario publicó un tweet donde reveló sus ansias por jugar ‘Genshin Impact’ de ARPG, a lo que un usuario respondió que le recomendara algunas.

Death Note, Evangelion, Ghost in the Shell, Spirited Away, Princess Mononoke, Full Metal Alchemist, Your Name

— Elon Musk (@elonmusk) October 14, 2021