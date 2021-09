Estudiante alza la voz contra maestro que corría a alumnos por mala conexión de internet

Escucha la nota:



En plena clase en línea un estudiante se viralizó luego de confrontar a un maestro que corría a los alumnos que presentaban mala conexión de internet, diciéndoles que se iban para afuera de la sesión virtual.

Se trata de un profesor del Instituto Politécnico Nacional (IPN) para el Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos (CECyT) Plantel 1, cuyas palabras textuales en cada sesión eran: “Si tienen problemas con su internet, van para afuera”.

El valiente alumno de 5to semestre, que decidió alzar la voz por el acto arbitrario que tenía lugar durante la clase de “Automatización Industrial”, dijo al profesor que no creía que fuera justo soportar sus actitudes, ya que no todos tienen las mismas posibilidades de poder estar conectados.

Alumno reprocha intolerancia de profesor en clase en línea

La acusación va contra la intolerancia del profesor a los tiempos que se están viviendo, ya que el alumno asegura que no todos sus compañeros tienen los mismos recursos para contar con un buen internet, una computadora con cámara, y eso no es excusa para no permitirles tomar su clase en línea.

"No tenemos por qué soportar que nos saque de la reunión, cuando unos ni siquiera tienen una buena cámara o un buen dispositivo o un buen internet, y usted lo único que hace es sacarlos sin importar lo que está pasando", mencionó el alumno Gonzalo Vázquez al profesor.

El alumno del CECyT 1 manifiesta que tampoco es justo que se prive su derecho a la educación por problemas técnicos que no están a su alcance.

“Le estamos contando nuestros problemas y a usted no le importa”, “¿Tiene derecho de sacarnos porque nuestro internet está fallando?”, argumentó el alumno Gonzalo Vázquez

Por su parte, el profesor continuaba asegurando que sí tenía el derecho de pedir a los alumnos que se salieran cuando notaba algún problema en su red.

Sin duda, continuar las clases en línea en plena pandemia ha sido un gran reto y la mala conexión de internet es una circunstancia ajena a los usuarios que se debería manejar con prudencia y tolerancia.