Este será el mejor disfraz de Halloween ¿Ya viste El Juego del Calamar?

Parece que ya hay un ganador para el mejor disfraz de Halloween si ya eres fan del Juego del Calamar sabes de qué estamos hablando.

Hace unos días la plataforma de Netflix sorprendió a sus suscriptores con una serie fuera de lo común que te lleva de la mano al suspenso, la intriga y la acción.

Información relacionada: ¡A sacar sustos! Con los disfraces de Halloween 2021 más originales

Cuando se estrenó el Juego del Calamar, ni la propia plataforma se imaginó el boom mediático que este traería, pues se habla de la serie en todas las redes sociales.

A días de que comience octubre y sus preparativos para la noche de brujas esta serie logró colocarse en las opciones de disfraces para estas fiestas.

If Squid Game and La Casa de Papel have taught me anything, it's that you really like watching shows that prominently feature red jumpsuits. Noted! pic.twitter.com/c5Y6GL6Zig

— Netflix (@netflix) September 27, 2021