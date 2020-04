Emisora transmitirá 500 horas de series gratis

Escucha la nota:



Una emisora de Estados Unidos pone, por tiempo limitado, su contenido premium de forma gratuita sin la necesidad de tener una suscripción.

El contenido está disponible para verse en streaming y disponible en todo tipo de plataformas para que no se aburran en esta cuarentena.

Información Relacionada: La cuarentena tendrá un “toque de magia” a través de Harry Potter at Home

Esta magnífica oferta es para que las personas no salgan de sus casas y así poder frenar la pandemia del Covid-19.

La programación de las series y películas disponibles en la plataforma son: “The Sopranos”, “The Act”, “The Wire”, “Veep”, “Pokemon Detective Pikachu”, entre otras.