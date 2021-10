Descubren restos del escorpión más grande del mundo mide más de un metro de largo

En China, un grupo de científicos encontró los restos del escorpión más grande del mundo, mide más de un metro de largo.

El sorprendente hallazgo de este fósil data de hace 435 millones de años.

Información relacionada: ¡No eres el único! La aracnofobia es el miedo más común entre la gente

Considerado uno de los depredadores marinos más letales de su tiempo, este escorpión marino fue bautizado como el ‘Terropterus xiushanensis’.

De acuerdo con las investigaciones realizadas, esta especie pudo haber habitado durante Silúrico temprano en la Era Paleozoica y que vivió en el supercontinente de Gondwana (luego de que Pangea se dividiera en dos).

According to @ScienceBulletin Terropterus xiushanensis gen. et sp. nov, a top predator species in 4.3 billion years ago, was found in #Xiushan, #Chongqing. #archaeology #fossil #China #Germany #science https://t.co/2pGULBGr9h pic.twitter.com/uQJFkPGV7X

— iChongqing (@iChongqing_CIMC) October 5, 2021