Copia sin abrir del videojuego ‘The Legend of Zelda’, vendida en ¡870 mil dólares!

Una copia sin abrir del videojuego ‘The Legend of Zelda’ de 1987 fue vendida por la casa de subastas Heritage Auctions por 870 mil dólares.

De acuerdo con la firma con sede en Dallas, Texas, la copia del videojuego fue vendida este sábado a un comprador cuya identidad no fue revelada.

Con esta venta de la copia sin abrir del videojuego ‘The Legend of Zelda’, superó la subasta de otro videojuego de la serie de ‘Super Mario Bros’, por el que se pagó 660 mil dólares.

