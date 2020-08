Conoce a María Fernanda Guzmán, la exnovia de Christian Nodal

Antes de su romance con Belinda, Christian Nodal tuvo un romance com la hija del director técnico “El Travieso Guzman”.

María Fernanda Guzmán, una chica de 22 años, es hija del exfutbolista y Director Técnico, Daniel Guzmán, mejor conocido como “El Travieso Guzman”; su nombre se ha vuelto viral debido a que su expareja es el cantante Christian Nodal.

El autor de “Adiós amor” y “No te contaron mal” anunció su romance con la también interprete Belinda, es por ello que los internautas no dudaron en exponer que anteriormente Fernanda Guzmán y Nodal no se detenían a demostrarse su amor públicamente.

Algo que llama la atención de las redes sociales de María Fernanda, es que no hay rastro alguno de Christian Nodal, ninguna fotografía, por lo que ambos jóvenes pudieron haber terminado desde hace tiempo, pero pudieron haberlo mantenido en privado para no levantar sospechas por parte de la empresa.

En Instagram, la pareja compartía momentos íntimos de su relación; en su perfil, la joven cuenta con más de 96 mil seguidores.

María Fernanda comparte imágenes presumiendo su envidiable figura.