¡Como ‘Kevin McCallister’! Casa de ‘Mi pobre angelito’ está disponible en Airbnb

Si consideras pasar la Navidad 2021 al estilo de ‘Kevin McCallister’, no dejes pasar esta oportunidad, pues la casa de ‘Mi pobre angelito’ está en Airbnb.

¡Así como lo lees! Habrá un afortunado que pasará estas fiestas decembrinas en una de las icónicas viviendas que ha marcado la historia de Hollywood.

De acuerdo con la información proporcionada en la plataforma, la vivienda de la familia McCallister estará disponible a partir del próximo 7 de diciembre del 2021.

Sin embargo, la estadía en el inmueble ubicado a las afuera de la ciudad de Chicago, Illinois, Estados Unidos, solo podrá ser de una noche, específicamente el 12 de diciembre.

Además, uno de los aspectos que más ha llamado la atención de los usuarios es que la oferta se publicó a nombre de Buzz McCallister, quien fuera el hermano mayor de Kevin.

get ready to celebrate the holidays on the most boring street in the united states of america… because the timeless house where the home alone story began is officially bookable on airbnb. 🎄

filthy animals can request to book on december 7 at 1pm CT. https://t.co/HcTybz2Dd8 pic.twitter.com/JSm59Jeo1C

— Airbnb (@Airbnb) December 1, 2021