‘Cobra Kai’ y sus mejores frases en español; así nos da lecciones de vida

Sin duda, ‘Karate kid’, además de darnos una gran historia, nos brindó diversas lecciones de vida, por lo que la secuela no es la excepción y te contamos sobre ‘Cobra Kai’ y sus mejores frases en español.

Es de mencionar que se trata de una de las series más exitosas de los últimos años y que está disponible en la popular plataforma de Netflix.

Sin embargo, la emoción por la cuarta temporada de la serie del gigante de streaming continúa, debido a que nos ha regalado momentos indescriptibles.

Aunque eso no es todo, pues la relación que tiene con las tres primeras películas de ‘Karate kid’ llena de nostalgia a todos los espectadores.

Y es que, el simple hecho de volver a ver a Ralph Macchio en su personaje de ‘Daniel LaRusso’ y a William Zabka como ‘Johnny Lawrence’ conmueve al público.

Es por ello que recopilamos los mejores comentarios que hicieron los personajes de la famosa serie de Netflix y que puedes aplicarlas a tu vida cotidiana.

Las mejores frases de ‘Cobra Kai’

ALERTA DE SPOILER. Si no has visto ningún capítulo o todavía no terminas la cuarta temporada ¡cuidado! Porque se mencionan algunos aspectos de la trama.

“Pon algo de bien en el mundo, y el bien se te regresará”

Esta declaración la dice ‘Kumiko’, interpretada por Tamlyn Tomita a ‘Daniel LaRusso’ cuando realiza un viaje a Japón.

En ese trayecto, trata de rescatar su negocio de la concesionaria automotriz, durante la tercera temporada, indica el portal Esquire.

No obstante, hace alusión a realizar una buena acción, misma que se puede regresar en cualquier momento.

“Muchas veces, evitar el conflicto es una de las cosas más heroicas que puedes hacer”

No cabe duda de la filosofía que ‘Daniel’ enseña a sus alumnos del Miyagi-do, pues aquí nos hace reflexionar sobre que el héroe no entra precisamente en un problema.

De esa forma, la intención es reconocer lo sabio que es el evitar entrar en cualquier conflicto.

“No importan tus errores del pasado, no dejes que determinen tu futuro”

‘Carmen’, la madre de ‘Miguel’ nos da una lección acerca de lo importante que es dejar el pasado atrás para que no nos afecte en lo que nos depara la vida.

“El hombre que trabaja por pasión, siempre será más rico que quien trabaja por dinero”

Aquí, ‘LaRusso’ se enfoca en que las personas debemos dedicarnos a lo que realmente nos apasiona, de lo contrario no encontraremos ni la felicidad, plenitud, ni riqueza.

“Cuando los sentimientos negativos te abrumen, busca el bien dentro de ti”

Sin duda es una oración que debemos poner en marcha cada vez que una situación nos pone mal.

En voz de ‘Daniel LaRusso’, estas palabras que forman parte de ‘Cobra Kai’ y sus mejores frases en español nos invita dejar la ira, tristeza, o cualquier emoción negativa que nos bloquea.