Barack Obama revela su playlist del verano 2021; destaca un remix de reguetón

El expresidente, Barack Obama reveló su playlist del verano 2021, donde incluye reguetón, hiphop, además de varios clásicos ochenteros.

El remix de “Ella No Es tuya” de Rochy RD, Nicki Nicole y Myke Towers, es una de las canciones favoritas del expresidente de Estados Unidos y que incluye en su playlist veraniego.

Como ya se ha vuelto una costumbre, Barack Obama reveló sus canciones favoritas a través de su cuenta de Twitter y donde los usuarios destacaron que incluyera un tema en español.

With so many folks getting together with family and friends, there’s a lot to celebrate this summer. Here’s a playlist of songs I’ve been listening to lately—it’s a mix of old and new, household names and emerging artists, and a whole lot in between. pic.twitter.com/xwTPun9wsw

En su lista, también incluye a artistas como Bob Marley, George Harrison, Simply Red y el músico brasileño Antonio Carlos Jobim.

Además, el presidente también compartió sus libros favoritos para este verano, entre los que incluye a autores como Nathan Harris, Kazuo Ishiguro y Elizabeth Kolbert.

De igual forma, Obama recomendó al autor chileno Benjamín Labatut junto con su novela Un verdor terrible.

“Mientras todavía estaba en la Casa Blanca, comencé a compartir mis favoritos del verano y ahora, se ha convertido en una pequeña tradición que espero compartir con todos ustedes. Así que aquí está la oferta de este año. Espero que los disfruten tanto como yo”, escribió Obama.

De este modo, el playlist veraniego de Barack Obama se ha vuelto toda una tradición entre los usuarios de redes sociales.

While we were still in the White House, I began sharing my summer favorites—and now, it’s become a little tradition that I look forward to sharing with you all. So here’s this year’s offering. Hope you enjoy them as much as I did. pic.twitter.com/29T7CcKiWZ

— Barack Obama (@BarackObama) July 9, 2021