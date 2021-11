Antes de dormir, resumen de noticias del 11 de noviembre

Antes de dormir, termina el día bien informado y no dejes de leer el resumen de noticias del 11 de noviembre.

Estas son las siete notas más destacadas de este jueves:

1.- Recorte al INE no pone en riesgo consulta de revocación de mandato, asegura Segob.

2.- Banxico eleva 25 puntos base la tasa de interés; la ubica en 5 por ciento.

3.- Interpol emite ficha roja para aprehender a Carlos Treviño, ex director de Pemex.

4.- Detienen a ‘El Coma Bravo’, implicado en el ataque contra integrantes de la familia LeBarón.

5.- Tras renuncia de Santiago Nieto, el presidente Andrés Manuel López Obrador asegura que no se puede combatir la corrupción sin buena fama pública.

6.- Eligen a María José Alcalá como nueva presidenta del Comité Olímpico Mexicano.

7.- Frederik de Klerk, último presidente del ‘apartheid’ y Nobel de la Paz, muere a los 85 años.

