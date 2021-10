2 de octubre: Canciones que se inspiraron en el movimiento del 68

La música sirve para protestar así como para hacernos sentir bien, estos artistas tomaron inspiración del movimiento estudiantil.

Existen diversas muestras artísticas sobre este acontecimiento.

Te puede interesar:3 películas del 2 de octubre para entender lo que pasó durante el movimiento del 68 en México

El movimiento estudiantil del 68 se convirtió en un símbolo de protesta en el país.

Ya que desde la escuela nos enseñan que esté movimiento fue la unión entre las máximas casas de estudios, la UNAM y el IPN.

Además de las múltiples muertes que dejó esta matanza.

Por ello aquí te dejamos algunas canciones que se inspiraron en el movimiento del 68 y se plasmaron como un himno de protesta y lucha.

Una de las bandas mexicanas por excelencia que aparte de su talento se ha caracterizado por ser políticos.

Los músicos plasmaron una historia de amor en sus letras.

Aquí te dejamos una pequeña estrofa de la canción.

Sin duda, combinar la trova con los movimiento sociales siempre es una buena opción.

Y es que esta canción más bien es una crónica sobre los acontecimientos.

Esta canción es una de las más populares del cantante y fue lanzada 10 días antes de que el pebetero de los Juegos Olímpicos se prendiera.

Para seguir con los éxitos del trovador sobre este acontecimiento, esta canción es por excelencia un himno de protesta.

Que me voy, que me voy,que me voy, que me voy p’al paredón. Ya paré… Ya parece que la llevocomo espí… Como espina en el talón.