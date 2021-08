Escucha la nota:



Sin duda los Juegos de Tokio han dado mucho de qué hablar, y lamentablemente no siempre por lo destacado de los encuentros, lo que si ha quedado claro, es que esta justa veraniega ha sido un trampolín para que los atletas alcen la voz ante temas que se pasaban desapercibidos en un encuentro deportivo.

Tokio, nos ha dejado ver problemas reales, que se viven también en lo deportes, tal fue el caso del equipo de esgrima de Estados Unidos, quien – a pesar de ser eliminados en los Juegos – fueron el centro de atención al dejar plasmada una imagen de protesta para recordar.

Y es que los integrantes del equipo lucieron una mascarilla rosa, para hacer una marcada diferencia entre su compañero Alen Hadzic, quien lucio un de color negro.

Fue uno de los integrantes del equipo el que repartió las mascarillas rosas a todos ellos menos a Hadzic, esto como una forma de protesta contra su compañero por las acusaciones de abuso sexual por parte de tres mujeres.

Así Jake Hoyle, Curtis McDowald y Yeisser Ramírez, alzaron la voz.

¿Quien es Alen Hadzic?

Alex Hadzic es uno de los integrantes del equipo de esgrima varonil de Estados Unidos y se convirtió en el centro de atención al ser evidenciado por tener denuncias de acoso en su contra.

El atleta estadounidense de 29 años, fue acusado de abuso sexual por tres mujeres esgrimistas las cuales habrían sido sus víctimas entre 2013 y 2015.

El 2 de junio de 2021 fue suspendido temporalmente en su disciplina por el US Center for SafeSport, organización que se encarga de proteger a los atletas que sufren abuso sexual, emocional y físico.

El Centro para el Deporte Seguro de Estados Unidos resolvió antes de los Juegos que Hadzic no debía ir a Tokio, pero los abogados lograron que pudiera acudir a la capital japonesa. No obstante, no se le permitió volar en el avión del equipo olímpico y ni alojarse en la Villa Olímpica.

Compañeros rechazan su presencia

Pese a lo que dictaminó el juez, los compañeros de Alen Hadzic lo rechazaron y no permitieron que se alojara con ellos en la Villa, además el atleta tuvo otras restricciones, como la de no convivir con mujeres y además no pudo participar en el desfile de la ceremonia inaugural de Tokyo 2020.

Sus compañeros expusieron su descontento con los actos de Alen Hadzic, y para ello esperaron el final de su participación para de manera simbolica exponer al esgrimista, usando un cubrebocas diferente al de él.