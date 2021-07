⛩ Paola Espinosa se retracta de mensaje contra atletas

La clavadista mexicana Paola Espinosa se retractó de un mensaje que publicó en su cuenta de twitter luego de la participación de sus colegas en los Juegos de Tokio.

Y es que luego de que Carolina Mendoza y Dolores Hernández quedaran en cuarto lugar de la final de clavados sincronizados de trampolín de tres metros, la deportista en su cuenta de Twitter aseguró que el resultado hubiera sido diferente, si ella hubiera participado.

Este mensaje contrajo reacciones negativas en contra de la atleta pues, internautas rechazaron que la atleta se manifestará negativamente de sus colegas.

Horas más tarde Paola Espinosa, en otro tweet, se disculpó de la mal interpretación que se le dio a su comentario específicamente a Carolina Mendoza y Dolores Hernández.

Asimismo, aseguró que en ningún momento se trato de ofender a la comitiva que asistió a los juegos.

Reitero que mi mensaje no es en contra de ningún atleta, si así se interpretó no era la intención, mi denuncia es contra los procesos selectivos no claros y quienes los avalan. Todo lo mejor para todos los atletas que lograron el sueño de #Tokyo2020 #VamosMéxico 🇲🇽🇲🇽🇲🇽🇲🇽🇲🇽🇲🇽🇲🇽

— Paola Espinosa 💚 (@PaolaEspinosaOf) July 25, 2021