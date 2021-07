⛩Juegos de Tokio: Nadia Comaneci, la mujer del ’10’

La emoción de los Juegos de Tokio está a la vuelta de la esquina y tendrá grandes deportistas y si hablamos de atletas que han ganado el oro en los juegos olímpicos hay muchos, pero pocos han alcanzado la ‘perfección’ como Nadia Comaneci, originaria de Oneşti, Rumania, quien con tan solo 14 años de edad, la gimnasta obtuvo la medalla de oro en las olimpiadas de Montreal 1976, gracias al ‘10’ que logró llevar a cabo y que hasta la actualidad, es el primero y único diez en la gimnasia olímpica.

El Oro perfecto

Después de 45 años del oro obtenido, Nadia Comaneci recuerda cómo fue que logró ‘la perfección’ en plenos juegos olímpicos: “Cuando hice el obligatorio en paralelas pensé que había hecho un muy buen ejercicio pero no perfecto. Ni siquiera miré el marcador porque ya estaba pensando en la barra de equilibrio. Entonces oí un gran estruendo en el estadio, me giré hacia el marcador y lo primero que vi fue el 73, que era mi dorsal, y luego el 1,00 debajo. Miré a mis compañeras de equipo y me hicieron un gesto con los hombros de no entender. Todo fue muy rápido. El hecho de que el marcador no pudiera mostrar el 10 añadió más drama a la situación, la hizo más grande”, puntualizó la 9 veces medallista olímpica.

Nadia Comaneci logró obtener en Montreal 1976 tres oros (absoluto, barra y paralelas), una plata (equipos) y un bronce (suelo) y un saco de dieces: seis en sus dos pruebas favoritas, barra y paralelas, las más técnicas. Para Moscú 1980, repitió el oro en barra de equilibrio y consiguió otro oro en suelo, además de 2 medallas de plata (equipo e individual).

Estando en su máximo esplendor y siendo tan joven, después de las olimpiadas en Moscú de 1980, Nadia decidió retirarse de la alta competición; la última vez que participó en un evento, fue en el Campeonato Mundial Universitario que se celebró en Bucarest en 1981, en el cual ganó cinco medallas de oro.

Vida después de las olimpiadas

A pesar de que se retiró de las competencias, Nadia Comaneci siguió en el ámbito de la gimnasia: de 1984 a 1989 fue miembro de la Federación Rumana de Gimnasia y entrenó a los jóvenes gimnastas de su país, sin embargo, tuvo que huir de su país debido a los conflictos políticos que se vivían en Rumania, llegando a Estados Unidos donde se comprometió en 1994 con el gimnasta Bart Conner y dos años después se casó con él en su tierra natal.

Actualmente, Nadia continúa en el mundo de la gimnasia, mientras se ocupa de diversas obras de caridad en todo el mundo. Ella y su esposo son propietarios de la Academia Conner de Gimnasia, la Compañía para Producir el 10 Perfecto y de algunas tiendas de material deportivo.

Ambos publican la Revista Internacional de Gimnasia (International Gymnast Magazine), además, es la vicepresidenta del Consejo de Dirección de Olimpíadas Especiales, Presidenta de Honor de la Federación Rumana de Gimnasia, Presidenta Honorífica del Comité Olímpico Rumano, es la Embajadora de Deportes de Rumania, vicepresidenta del consejo de Dirección de la Asociación para la Distrofia Muscular y miembro de la Fundación de la Federación Internacional de Gimnasia.

Nadia Comaneci ha recibido dos veces la condecoración de la Orden Olímpica de manos del Comité Olímpico Internacional, y ha puesto en marcha en Bucarest una clínica de misericordia para ayudar a los niños huérfanos. Por último, ha participado en las últimas olimpiadas como comentarista y analista en la gimnasia, donde se ha podido apreciar sus gran experiencia que la llevó a ganar el oro olímpico.

