⛩ Juegos de Tokio: Arantxa Chávez, clavadista mexicana revela error en clavado calificado con ‘cero’

La justa olímpica parece ser un evento que le pesa a Arantxa Chávez, ya que la clavadista mexicana de 30 años volvió a fallar, esta ocasión en la prueba de trampolín de tres metros de los Juegos de Tokio

La mexicana hizo el ridículo al recibir una calificación de cero, mismo que la mandó al fondo de la clasificación.

Fue el tercer clavado de Chávez el que fue completamente desastroso,no encontró el impulso ni la posición adecuada para despegar, por lo que acabó tirándose a la fosa con un saltito que terminó con la peor calificación de las preliminares.

¡SE VE COMPLICADO! 😥🇲🇽 Se le dificulta el pase a la siguiente ronda a la mexicana Arantxa Chávez, tras quedarse a la mitad de su clavado. 😥🇲🇽 ¡ÁNIMO ARANTXA! 🇲🇽#VamosConTokyo pic.twitter.com/NQlxmgttJN — MARCA Claro (@MarcaClaro) July 30, 2021

El mejor salto de Arantxa Chávez le dio apenas 58.50 unidades para un total de 190.35, la mexicana se fue al lugar 27, sumamente lejos de los 18 boletos que pasan a las semifinales.

Arantxa Chávez explica su falla en el trampolín

Entre lágrimas la clavadista mexicana explicó lo que pensó después del trágico clavado:

“Estaba tranquila, pero caí mal a la tabla y ya no pude hacer el clavado. En los otros dos estaba muy nerviosa porque mis aspiraciones ya habían terminado. Me costó mucho trabajo, pero fue un año muy difícil y no había tenido competencias porque desde el 2018 fue la última”, dijo.

“Me preguntó mi entrenador al final que quería hacer ahora y lo que pasó por mi mente primero fue abandonar todo y justo me dijo que necesito preparación psicológica y me dijo que hay que levantarse”, aseguró Arantxa Chávez.

No es la primera vez que Arantxa Chávez falla en el evento, en Londres 2012 también tuvo un clavado desastroso que la mandó hasta el sitio 29 de las preliminares de aquella competencia.