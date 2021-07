⛩ Google celebra los Juegos de Tokyo con Doodle en forma de videojuego

Google ha lanzado un nuevo ‘Doodle’ para celebrar el inicio de los Juegos Olímpicos Tokyo 2020 el cual se desarrolla en forma de videojuego, este es llamado ‘Doodle Champion Island Games’.

Las animaciones de escena y los personajes para ‘Doodle Champion Island Games‘ fueron creados por el estudio de animación Studio4 ° C.

Los desarrolladores detallan que previo a la creación del Doodle, buscaron historias y cuentos populares de todo el país con personajes altamente reconocidos que después serían conectados con cada uno de los eventos deportivos incluidos en el juego.

“Además de inspirarnos en historias conocidas en todo Japón, también esperábamos transmitir la rica y diversa belleza natural del país, incluidas las playas tropicales, los bosques y las montañas nevadas bajo el agua” detalló el estudio de animación Studio4 ° C.

Si quieres jugar, solo debes entrar en el buscador de Google y dar clic en la imagen principal que aparece, posteriormente se muestra una animación en la que aparece Lucky un gato calicó llegando a una isla de aspecto japonés.

Dentro del juego se tiene que elegir uno de los cuatro equipos disponibles y superar siete minijuegos, los cuales están relacionados con un deporte olímpico y cuyo rival es una figura del folclore nipón: tenis de mesa (Tengu), skateboarding (Tanuki), tiro con arco (Yoichi), rugby (Oni), natación sincronizada (princesa Otohime), escalada (Fukuro) y atletismo (Kijimuna).

Welcome to the Doodle Champion Island Games!

In this interactive #GoogleDoodle, join calico (c)athlete Lucky as she explores a 🌎 filled with sports, legendary opponents, and daring side quests.

Are you feline Lucky? 😸 The epic adventure starts now → https://t.co/vwQJuO8FjM pic.twitter.com/3cVHjFbNpG

— Google Doodles (@GoogleDoodles) July 23, 2021