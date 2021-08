⛩️¡Siempre sí! Simone Biles competirá en final de Juegos de Tokio

Simone Biles competirá en la final de barra de equilibrio del martes, la última prueba femenina del programa de gimnasia de los Juegos de Tokio, según confirmaron este lunes las autoridades.

“Estamos muy contentos de confirmar que mañana verán a dos atletas estadunidenses en la final de barra de equilibrio: ¡Suni Lee Y Simone Biles! ¡Estamos deseando verlas a las dos!”, dijo USA Gymnastics en un comunicado.

We are so excited to confirm that you will see two U.S. athletes in the balance beam final tomorrow – Suni Lee AND Simone Biles!! Can’t wait to watch you both!

