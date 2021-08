⛩️Juegos de Tokio: Iván García queda fuera en búsqueda por la medalla

La emoción por los Juegos de Tokio continúa, sin embargo, ante las eliminatorias, Iván García, “El Pollo” quedó fuera en la búsqueda por una medalla, tras su participación en la plataforma de 10 metros.

Su compañero, Andrés Villareal, logró su pase a las semifinales para así aspirar por uno de los tres primeros lugares de la Justa Veraniega en representación de México.

El atleta de 28 años, y que obtuvo la medalla de plata en los Juegos de Londres 2012, se despide este viernes de las competencias de Tokio al posicionarse en el número 24.

¿Qué ocurrió? Sus últimos dos clavados no fueron del todo perfectos, situación que se vio reflejada en la calificación de los jueces.

Pues el clavadista olímpico culminó la competencia con una puntuación total de 316.95, luego de haber comprometido su pase a la semifinal al ser calificado con 28.80 y 30.40 puntos en sus últimas dos participaciones.

¿Quién es Iván García?

Nacido el 25 de octubre de 1993, en Guadalajara, Jalisco, es un atleta olímpico, también conocido como “El Pollo”, que en varias ocasiones ha asegurado que el deporte lo salvó de una vida algo compleja.

No obstante, en los clavados encontró la forma en la que llegaría por tercera ocasión a una Justa Veraniega.

Ya que, su primera aparición en estas competencias, las más importantes del mundo, fue en Londres 2012, con apenas 19 años.

No sin antes participar en los Juegos Olímpicos Juventud Singapur 2010, donde consiguió una medalla de bronce.

Un año después, en los Juegos Panamericanos celebrados en su tierra natal, “El Pollo“, se vistió de oro con dos medallas, al ganar en las plataformas de 10 metros y 10 metros sincronizados.

Pero fue tal su preparación para las competencias de Londres que, en representación de México, fue merecedor del segundo lugar con una medalla de plata.

Aunque cuatro años más tarde, en Río 2016, en medio de intervenciones en las rodillas, el clavadista olímpico mexicano no consiguió ninguna medalla.

Tal situación no llevó a Iván García, “El Pollo”, a no participar en los Juegos de Tokio, pese a que no tuvo su pase a la semifinal, esta se llevará a cabo este viernes a las 20:00 centro de México.