Zelenski viaja al Donbás en tensión con Rusia

El presidente de Ucrania, Vladímir Zelenski, se trasladó hoy al Donbás, donde se enfrentan desde 2014 las fuerzas ucranianas con los separatistas apoyados por Rusia y donde en las últimas semanas ha aumentado la tensión por el incremento de tropas rusas en la frontera y un aumento de violaciones del alto el fuego.

El mandatario visitará las posiciones de avanzada en la línea de separación de fuerzas, donde el alto el fuego es “violado sistemáticamente” y donde han fallecido al menos 24 soldados ucranianos desde principios de año, de ellos 8 desde finales de marzo cuando se agravó la situación.

Según la ONU, el conflicto armado ha cobrado en siete años la vida de unas 14,000 personas. “Como comandante en jefe quiero estar con nuestros soldados en estos difíciles momentos en el Donbás. Ir a los lugares de la escalada”, señaló Zelenski en un mensaje de Twitter, en el que señaló que ayer falleció por fuego enemigo un soldado de 23 años.

During the “silence” regime since July 27, 2020, 28 warriors have been killed by the shelling in Donbas, 24 of them this year. Since March 26 alone, we’ve lost 8 of our soldiers. Every day of the war costs us the lives of brave, patriotic men who must build the future of Ukraine

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) April 6, 2021