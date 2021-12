¿Y el Covid-19 en 2022? Esta fue la predicción que hizo Bill Gates

Después de dos años desde que inició la pandemia por el virus del Sars-Cov-2 parece que no tiene fin, sobre todo con la llegada de las variantes, incluso, Bill Gates hizo una predicción sobre el Covid-19.

Fue a través de un mensaje de Twitter, donde el cofundador de Microsoft mencionó lo que posiblemente pasará con la pandemia.

Ahora, el magnate se ha vuelto el centro de atención por la declaración que hizo a través de su red social, te contamos los detalles.

Información relacionada: Las predicciones de Biden para los no vacunados; les advierte un ‘invierno de muerte’

Sin duda alguna, la pandemia por Covid-19 ha transformado la vida de todo el mundo el los último dos años.

Además se ha generado incertidumbre sobre el rumbo que tomará la pandemia el próximo año, sobre todo, con la llegada de la nueva variante Ómicron.

Por ello, el magnate estadounidense, Bill Gates compartió un análisis sobre el posible comportamiento del virus en 2022, en el cual dijo que “Ómicron llegará a la casa de todos nosotros”.

Just when it seemed like life would return to normal, we could be entering the worst part of the pandemic. Omicron will hit home for all of us. Close friends of mine now have it, and I’ve canceled most of my holiday plans.

— Bill Gates (@BillGates) December 21, 2021