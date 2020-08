Wuhan dice tener derecho a organizar macrofiestas tras vencer COVID-19

Los residentes de la ciudad china de Wuhan, donde se registraron los primeros casos de la pandemia de COVID-19, creen que tienen todo el derecho a organizar macrofiestas como el festival de música electrónica celebrado esta semana en un parque acuático al aire libre y que reunió a miles de personas.

Los vídeos de la fiesta, en los que pueden verse a cientos de residentes bailando sin mascarilla y sin guardar distancia de seguridad, han provocado críticas en las redes sociales, donde algunos usuarios, especialmente en Occidente, se preguntan si es lícito y respetuoso que la ciudad esté de celebraciones mientras el resto del mundo todavía registra miles de casos cada día.

“No hay falta de respeto, tenemos todo el derecho a organizar estas actividades porque nos lo hemos ganado. Wuhan ha aplacado al virus y recobrado la confianza. Además, ahora debemos recuperar la economía”, comenta el residente wuhanés Chen Wenjie, gerente del departamento de marketing de una empresa tecnológica.

