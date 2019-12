Volverá a sonar el Big Ben de Londres en Año Nuevo (FOTOS)

La campana del Big Ben del histórico reloj del Parlamento británico volverá a sonar en el primer minuto del 1 de enero, marcando el comienzo de año por primera vez desde que se sacaron los andamios y se reveló su nueva cara en medio de los trabajos de restauración.

La Torre Elizabeth, de 96 metros de alto y uno de los edificios más fotografiados de Gran Bretaña, ha estado rodeada de andamios durante los últimos dos años, ya que las cuatro caras fueron esmaltadas, se volvieron a pintar los herrajes y se limpió y reparó el intrincado trabajo en piedra.

Información relacionada: UE podría necesitar más tiempo para negociación comercial con Reino Unido

En marzo, se retiró una parte de los andamios, lo que mostró que los números y manecillas del reloj negras se habían vuelto a pintar de azul, en línea con lo que los expertos dicen que es su color original.

Desde que comenzaron los trabajos de restauración en 2017, el Big Ben ha quedado mayormente en silencio, haciendo sonar su campana sólo para eventos importantes. La última vez fue el Día del Recuerdo el 11 de noviembre.

La campana será probada varias veces antes de la víspera de Año Nuevo, dijo el Parlamento en un comunicado.

La restauración de toda la Torre Elizabeth, por un valor estimado de 61 millones de libras (79.78 millones de dólares), prevé una reparación y redecoración, lo que incluye restablecer los colores del diseño original.

Se espera que el trabajo se termine en 2021 y sea seguido por un programa de restauración de 4 millones de libras de todo el edificio del Parlamento.

Newly renovated London landmark big ben is set to ring in the new year for the first time since restoration work on the famous clock tower began in 2017. pic.twitter.com/OboQJrewdn

— ANews (@anewscomtr) December 29, 2019