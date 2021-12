Violencia contra la mujer: Margarita Gracheva la historia de cómo su esposo le cortó las manos

Margarita Gracheva es una mujer rusa que logró sobrevivir a los actos de su esposo que cometía violencia contra la mujer.

El caso de esta joven mujer ha causado controversia luego de que las autoridades en Rusia dejaran que el caso llegara a la violencia extrema.

Y es que la mujer de 26 años ya había denunciado a su, ahora expareja de violencia doméstica.

Luego de esta acción acudió con la policía con la esperanza de salvar su vida y la de sus hijos y que su agresor fuera detenido.

“Cuando fui a la Policía estaba segura de que vendrían al día siguiente y harían algo. Pero no fue así. El policía me dijo: ‘Vos y él harán las paces. Esto no es importante’.

Tres días después una tragedia peor llegó.

Luego de dejar a los niños en la guardería, Dmitry Grachev en ese entonces esposo de Margarita, la secuestró y llevó a un bosque a las afueras de Moscú.

Amarró sus manos, tomó un hacha y le cortó las dos manos.

Luego de su acción, la llevó al hospital, les dio a los médicos una caja con la mano derecha de su esposa y se entregó a la policía.

“Me llevó a un bosque, a un lugar aislado. Y me gritó: ‘¡Pon tus manos sobre el árbol!’’. Yo lloraba, gritaba y le rogaba que no me hiciera daño. Él me dijo que no mirara y comenzó a cortarme las manos”.