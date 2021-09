VIDEO. Niño de 3 años sobrevive cuatro días perdido en el bosque

“¡Es un milagro!”, dijo el padre de un pequeño niño de tres años que estuvo perdido en el bosque durante cuatro días, y fue encontrado con vida.

Los hechos ocurrieron en Nueva Gales del Sur, Australia, donde el pequeño salió de su casa sin que nadie se diera cuenta.

El bebé se adentró en el bosque y permaneció desaparecido desde el pasado viernes 3 de septiembre.

Fue hasta este lunes 6 de septiembre cuando la policía local localizó al niño y lo llevó al reencuentro con sus padres.

Anthony “AJ” Elfalak, de tres años, tiene autismo y no habla; él y su familia viven en una casa rural en Nueva Gales del Sur, cerca de una zona boscosa.

El día que los padres del pequeño se dieron cuenta que no estaba en casa, de inmediato llamaron a las autoridades del estado.

La policía local desplegó un dispositivo de búsqueda y rescate con más de 100 personas para recorrer el terreno.

A pesar de rodear la zona, los oficiales no encontraban señales del menor.

Sin embargo, gracias al sobrevuelo de un helicóptero, las autoridades descubrieron al niño.

A three-year-old child missing on a rural property in the Hunter region since Friday has been located following a large-scale search.https://t.co/VrlVwL4sYW pic.twitter.com/byOXFCiD1j

— NSW Police Force (@nswpolice) September 6, 2021