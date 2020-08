Video de presuntos ‘sobornos’ muestra régimen corrupto: AMLO

Escucha la nota:



El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que tiene plena confianza en la labor de Alejandro Gertz Manero, quien encabeza la Fiscalía General de la República (FGR), en el caso de Emilio “L”, luego de la filtración de un video de cuatro minutos, pero exhortó a que se exhiban todos los elementos en la vida pública.

Este lunes, trascendió un video donde se observan varios fajos de billetes de 200 y 500 pesos, que se entregaron en maletas de un supuesto empleado de Petróleos Mexicanos (Pemex), cuando Emilio “L”estaba al frente, a Guillermo Gutiérrez Badillo y Rafael Caraveo, ex funcionarios del Senado cercanos a destacados miembros del (PAN).

Durante la conferencia matutina de este martes en el Palacio Nacional, el jefe del Ejecutivo aseguró que tiene seis meses sin hablar con Gertz Manero “ni por teléfono”, porque la FGR “es un órgano autónomo e independiente”.

“No se puede acusar a nadie, ni condenar a nadie sin las pruebas sin que un juez declare culpable a un supuesto delincuente”, apuntó, previo a su encuentro con el gobernador de Querétaro, Francisco Domínguez Servién, quien cesó a su secretario particular al ser uno de los que aparece en el video.

López Obrador fue cuestionado en el Salón Tesorería sobre este caso, y refirió que se tiene que tratar con “mucha seriedad y a profundidad”.

AMLO no sabía del video

“Es algo raro, lo subieron clandestinamente antier, supuestamente lo subieron el domingo, y nadie lo vio, ayer (lunes) en la mañana nadie sabía, al menos yo no sabía y poco después sale el famoso video”, dijo en el Salón Tesorería.

“Desde luego que no lo había yo visto, no lo conocía hay que ver si es el video que entregó el señor Emilio “L” a la Fiscalía, si tiene cambios o es otro, se está aceptando como válido porque han habido reacciones”, señaló.

“Va a ser la Fiscalía la que va a decir si es el que tienen o es otro video… esto muestra la inmundicia en el régimen de la corrupción que imperaba porque todo este dinero se utilizaba para comprar voluntades conciencias, para comprar votos, según la declaración del señor Emilio “L”parte de este dinero se utilizó para la aprobación de la llamada Reforma Energética, que tanto se promovió, se defendió por medios de comunicación, los escritores, columnistas, los intelectuales orgánicos”, mencionó.

Obrador lamentó que se buscara convertir lo público en privado como en dicha reforma del sector energético.

“¿Cómo le hicieron? pues comprando a todo el que se dejaba, se ha difundido el video pero no mucho, porque los medios no le están dando la importancia que tiene, no es el video de René Bejarano que salió a nivel nacional e internacional, a penas en redes sociales”, aseveró.

López Obrador insistió que la FGR debe hacer públicos todos los elementos con los que cuenta para que la sociedad se entere de las corruptelas que se tejían en administraciones anteriores.