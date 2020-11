Victoria legal en Pensilvania: Trump; Twitter censura sus comentarios

El presidente de Estados Unidos (EEUU), Donald Trump, tuiteó este jueves que obtuvo una victoria legal en Pensilvania, sin embargo, el conteo aún no termina.

De acuerdo con el diario estadounidense, The Wall Street Journal (WSJ), el magnate republicano lleva la ventaja de 50.3% por 48.5% de su rival, el demócrata Joe Biden con el 88% de los votos computados.

*Información relacionada: Presenta Trump querella para frenar conteo de votos en Nevada

También escribió que todos los estados recientemente ganados y reclamados por Joe Biden serán desafiados legalmente por el Partido Republicano, porque según él, hay un gigantesco fraude electoral y se tienen las pruebas contundentes para demostrarlo, comentario censurado por Twitter.

All of the recent Biden claimed States will be legally challenged by us for Voter Fraud and State Election Fraud. Plenty of proof – just check out the Media. WE WILL WIN! America First!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 5, 2020