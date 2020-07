Veinte muertos por ébola en República Democrática del Congo

Veinte personas han muerto y 49 contagios se han confirmado por ébola en el noroeste de la República Democrática del Congo (RDC) desde que se declaró ese brote el pasado 1 de junio, informó este martes la Organización Mundial de la Salud (OMS).

De los 49 casos, 46 han sido corroborados en los laboratorios y tres son probables, toda vez que once pacientes se han curado, matizó la oficina de la OMS para África en su cuenta de Twitter, al divulgar datos vigentes hasta este lunes.

