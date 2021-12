Variante ómicron se expande por el mundo, Grecia e India reportan los primeros casos

Luego de que hace una semana la Organización Mundial de la Salud (OMS) confirmara la existencia de la nueva variante ómicron de Covid-19, este jueves India y Grecia reportan los primeros casos.

El gobierno hindú reportó la detección de dos casos de la variante ómicron, los primeros en esta nación de mil 350 millones de habitantes que experimenta un periodo de relativa calma tras ser en mayo el epicentro mundial de la pandemia por el azote de la variable “Delta“.

Mientras que en el caso de Grecia, el primer caso de la variante ómicron fue detectado en un ciudadano griego que llegó el 26 de noviembre procedente de Sudáfrica y, a pesar de dar negativo en la prueba rápida, fue puesto en cuarentena por el coronavirus.

Con respecto a este caso en específico se reportó que el 29 de noviembre presentó síntomas y hasta hoy no se supo que se trataba de ómicron, variable que la obtiene pese a que el ciudadano ya tenía la pauta completa de la vacunación.

¿Hay casos graves de ómicron en India?

Los casos en la India fueron reportados en dos hombres de 66 y 46 años de edad en estado de Karnataka y ambos han manifestado síntomas leves de la enfermedad, según el secretario adjunto del Ministerio de Salud indio, Lav Agarwal.

Las autoridades sanitarias en India piden no entrar en pánico y sí ser más responsables, aclaró que no hay casos graves: “En estos casos en el país y en los detectados en todo el mundo hasta ahora, no se ha observado ningún síntoma grave. La OMS continúa estudiando las evidencias”.

Sudáfrica y Botsuana el epicentro de ómicron

Sudáfrica y Botsuana acumulan el 62 % de los casos de la nueva variante ómicron detectados en el mundo, informó la Organización Mundial.

Según datos del organismo, hasta ahora, Sudáfrica y Botsuana han reportado 172 y 19 casos, respectivamente y por ello se han reforzado las medidas para detectar y controlar” la propagación de la misma.

Finalmente, la OMS pide reforzar las medidas de prevención debido a que esta nueva variante ómicron tiene una gran cantidad de mutaciones (32) y la evidencia preliminar sugiere un mayor riesgo de reinfección, en comparación con otras variantes preocupantes como Delta o Gamma.