Variante ómicron de covid no registra muertes, dice la OMS; India cree que puede ser menos grave

Christian Lindmeier, portavoz de la Organización Mundial de la Salud (OMS), aseguró este viernes que hasta el momento no se han registrado muertes provocadas por la cepa ómicron del coronavirus.

“Aún no he visto informes de muertes relacionadas con la variante ómicron (…) aunque es muy recomendable que los fabricantes de vacunas ya comiencen a planificar con anticipación […] la probabilidad de tener que ajustar la vacuna existente, pro ello es mejor no esperar hasta que suene la campana de alarma final”, subrayó Lindmeier.

También indicó que se sigue estudiando los efectos de la nueva cepa, su impacto en la transmisión, la gravedad de la enfermedad, la efectividad de las pruebas, la terapéutica y las vacunas.

En India creen que ómicron es una enfermedad menos grave

De acuerdo con Reuters, el gobierno de India espera que la variante ómicron del coronavirus cause una enfermedad menos grave, recopilando datos del Ministerio de Sanidad.

El gobierno hindú señala que gracias a las vacunas y a la elevada exposición previa a la variante delta, que había infectado a casi el 70% de la población hasta julio dan esperanzas que la nueva variante no provoque tantas muertes y contagios como lo hizo la anterior.

Protestan en India por manejo de la pandemia

Médicos auxiliares protestaron para exigir que se refuerce el personal, advirtiendo de una situación desastrosa si la nueva variante desborda los centros sanitarios, aunque casi la mitad de los 944 millones de adultos de la India han sido vacunados en su totalidad.

Cabe recordar que el 84% ha recibido al menos una dosis, y más de 125 millones de personas deben recibir una segunda para finales de noviembre.

Por lo anterior, la India quiere que más personas se vacunen frente a ómicron.

“Dado el rápido ritmo de vacunación en la India y la alta exposición a la variante delta… se prevé que la gravedad de la enfermedad sea baja”, dijo el ministerio en un comunicado.

Finalmente, el gobierno hindú reconoció que las pruebas científicas siguen desarrollándose en torno a la nueva variante ómicron.