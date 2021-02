Variante británica de coronavirus podría ser más letal: EU

Las autoridades sanitarias de Estados Unidos creen que la variante británica del coronavirus, conocida como "B.1.1.7", que actualmente se extiende por este país, podría ser más letal que otras.

En unas declaraciones realizadas a la MSNBC que recoge también la CNN, Rochelle Walensky, directora de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EU, habló de las nuevas variantes del coronavirus que están apareciendo en diferentes partes del mundo y de si las medidas adoptadas contra ellas son efectivas.

Información relacionada: ¿Cómo hizo Australia para no tener contagios por coronavirus?

"Sabemos que algunas de las variantes han aumentado la transmisibilidad, hay cada vez más datos que sugieren que algunas de las variantes, la variante B.1.1.7 pueden en realidad... conducir a una mayor mortalidad", precisó Rochelle.

Rochelle Walensky, @CDCgov Director:

"We have 4 questions on new #COVID19 variants:

?? Is it more transmissible?

?? Is it more lethal?

?? Does it affect our treatments? and

?? Does it affect our vaccines? 1/4

— CSIS Global Health (@CSISHealth) February 1, 2021