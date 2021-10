Vacuna Sputnik Light 70% efectiva contra variante ‘Delta’

Una sola dosis de vacuna monodosis Sputnik Light tiene una eficacia del 70% contra la variante Delta del coronavirus que produce la enfermedad Covid-19.

Lo anterior lo aseguró el Fondo Ruso de Inversión Directa y el Centro Nacional de Investigación de Epidemiología y Microbiología.

Los científicos explican que la inmunidad se logra tres meses después de la inoculación, además precisaron que se trata de la primera dosis de la vacuna Sputnik V.

BREAKING | RDIF: New data from Gamaleya Center shows 1-shot Sputnik Light vaccine, 1st component of #SputnikV, is 70% effective against the Delta strain 3 months after injection, making it оne of the world’s leading standalone vaccines & and ideal booster for other vaccines. pic.twitter.com/1u6HC0NpXS

— Sputnik V (@sputnikvaccine) October 13, 2021