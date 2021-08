Vacuna Sinopharm: Emiratos Árabes Unidos aplica dosis en menores de 17 años

Escucha la nota:



Emiratos Árabes Unidos (EAU) anunció este lunes el inicio de la vacunación contra Covid-19 de niños de entre 3 y 17 años con la vacuna Sinopharm, producida en China, después de haber comprobado su efectividad.

El Ministerio de Salud emiratí aseguró en su cuenta de Twitter que ha adoptado esta decisión en base a los resultados de “estudios clínicos y una evaluación rigurosa seguida del permiso para su uso y la evaluación a nivel local que cumple con las regulaciones aprobadas”.

¿Cómo se llevó a cabo el estudio?

El domingo, el Departamento de Salud del emirato de Abu Dabi informó de que había llevado a cabo un estudio con una muestra de 900 niños.

En el análisis, la vacuna Sinopharm había mostrado su efectividad en recudir la tasa de infecciones y la gravedad de los síntomas.

No reveló, no obstante, el porcentaje de efectividad entre los menores.

Avance de vacunación contra Covid-19 en Emiratos Árabes Unidos

Según los datos revelados por la Autoridad Nacional de Gestión de Emergencias, Crisis y Desastres, hasta la fecha, el país ha vacunado con al menos una dosis al 78.5% de su población y al 70.57% con la pauta completa.

Según el portal web Our World In Data, que recopila información oficial de cada país sobre la vacunación y que no recoge en su última actualización los de EAU, Canadá es el país con la campaña más avanzada con un 71.84% de personas con una dosis y 59.39% con las dos.

Desde primeros de junio registra diariamente alrededor de mil 500 nuevos casos de Covid-19 , una cifra superior a los cerca de mil casos que tenía cuando empezó la vacunación, y un promedio de menos de cinco fallecimientos al día por esta enfermedad.

Emiratos Árabes Unidos fue uno de los primeros países en comenzar a vacunar, a principios de diciembre pasado, y ha autorizado la vacuna Sinopharm, Pfizer, Moderna, AstraZeneca y Sputnik-V, aunque actualmente solo está administrando las tres primeras.