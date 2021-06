Vacuna contra Covid-19: Novavax muestra alta eficacia contra variantes

La vacuna contra Covid-19 que desarrolla la firma estadunidense Novavax se ha mostrado segura y totalmente efectiva en los enfermos considerados de “alto riesgo” y con las principales nuevas variantes del virus.

Según un comunicado difundido este lunes por la empresa con sede en Maryland, Estados Unidos, el preparado, aún en fase 3 de estudio, ha demostrado ser eficaz en un 93 por ciento contra las principales variantes del coronavirus que circulan en la actualidad y ser un 91 por ciento eficaz en los pacientes de alto riesgo.

NEW DATA RELEASE: Novavax #COVID19 Vaccine Demonstrates 90% Overall Efficacy and 100% Protection Against Moderate and Severe Disease in PREVENT-19 Phase 3 Trial https://t.co/lIOiQXxDtD pic.twitter.com/4ePHxDpziZ

NVX-CoV2373, nombre técnico de la vacuna basada en proteínas de nanopartículas recombinantes, ha cumplido con las expectativas de protección en los ensayos realizados en fase 3, que han incluido a un total de 29 mil 960 pacientes de Estados Unidos y México.

“Hoy, Novavax está un paso más cerca de abordar la necesidad crítica y persistente de salud pública mundial de vacunas adicionales contra la Covid-19. Estos resultados clínicos refuerzan que NVX-CoV2373 es extremadamente eficaz y ofrece una protección completa contra la infección Covid-19 moderada y grave”, dijo Stanley C. Erck, presidente y director ejecutivo de la firma.

NVX-CoV2373 showed 100% efficacy (95% CI: 80.8, 100) against variants not considered VoC/VoI. Against VoC/VoI, efficacy was 93.2% (95% CI: 83.9, 97.1). 38 of the VoC/VoI cases were in the placebo group, 6 were in the vaccine group.

— Novavax (@Novavax) June 14, 2021