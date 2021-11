Urge gobernador de Texas a Joe Biden sostener ‘diálogo agresivo’ con AMLO

El gobernador de Texas, Greg Abbott, urgió al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, a iniciar un “diálogo agresivo” durante su encuentro con Andrés Manuel López Obrador.

El mandatario estadunidense local envió el miércoles una carta a Joe Biden sobre seguridad fronteriza y protección de activos estadounidenses.

Today I urged President Biden to have an aggressive dialogue during his meeting with Mexican President López Obrador.

He must engage Mexican officials on border security & operational threats against American energy companies by the Mexican government.https://t.co/mlmzFaGHrq

— Greg Abbott (@GregAbbott_TX) November 18, 2021