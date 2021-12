Uno de los mayores brotes en nuestra historia: Joe Biden sobre tornados en Estados Unidos

Después de los grandes destrozos que se originaron por los tornados en Estados Unidos, el presidente, Joe Biden aseguró que podría ser uno de los mayores brotes de ese tipo jamás registrados.

Este sábado, se dio a conocer que el paso de dicho siniestro dejó hasta el momento un saldo de al menos 70 personas fallecidas en Kentucky, el estado más afectado.

Por medio de un comunicado, la Casa Blanca informó que el mandatario estadunidense aprobó este sábado la declaración de emergencia en dicho estado.

Lo anterior, para poder acelerar la ayuda federal para hacer frente a los daños que han provocado las tormentas y tornados que han arrasado buena parte de este territorio.

La declaración del presidente norteamericano supone la autorización al departamento de Interior y a la Agencia Federal para la Gestión de Emergencias (FEMA).

NEW: @NOAA‘s #GOES16🛰️ tracked the fast-moving #severe thunderstorms that produced a devastating #TornadoOutbreak overnight. More than 30 #tornadoes were reported across 6 states. Kentucky’s governor called it “the most severe and deadly tornado event in Kentucky history.” #KYwx pic.twitter.com/wmZplFUP0j

— NOAA Satellites – Public Affairs (@NOAASatellitePA) December 11, 2021