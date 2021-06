United Airlines: aviones capaces de volar de Nueva York a Londres en 3 horas horas

La aerolínea estadounidense United Airlines anunció que adquirirá aviones supersónicos de la empresa aeroespacial Boom Supersonic para reducir el tiempo de viajes y las emisiones contaminantes.

La aerolínea, con sede en Chicago, Illinois, comprará 15 aeronaves Overture, totalmente neutras en carbono, con la la perspectiva de adquirir en un futuro otras 35. Según lo previsto, esas aeronaves comenzarán a producirse en 2025, empezarán a realizar vuelos al año siguiente y transportarán pasajeros desde el 2029.

Destinations around the globe, accessible in half the time. Meet the future @united Overture fleet. https://t.co/zVG2aMCVKx #BoomSupersonic pic.twitter.com/TLOGzv5hGm

— Boom Supersonic (@boomaero) June 3, 2021