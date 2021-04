Una epidemia y vergüenza la violencia con armas de fuego, asegura Biden

El presidente estadunidense, Joe Biden, dijo este jueves que la violencia con armas de fuego en su país es una “epidemia” y una “vergüenza a nivel internacional”, al anunciar una serie de medidas para frenar, entre otras cosas, la proliferación de pistolas de fabricación casera.

“Ya basta. Basta. Basta”, clamó el presidente durante un discurso en la Casa Blanca.

Cada día mueren 106 personas por disparos de armas de fuego en el país y los tiroteos masivos son frecuentes, recordó Biden, pero el Congreso estadunidense lleva más de dos décadas sin aprobar una reforma significativa para aumentar el control de esas pistolas y rifles.

“La violencia armada en este país es una epidemia. Y es una vergüenza a nivel internacional”, subrayó Biden.

Today, I’m joining Vice President Harris and Attorney General Garland to announce new actions to reduce gun violence. Tune in. https://t.co/p6dgJRYKwe

— President Biden (@POTUS) April 8, 2021