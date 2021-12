Una de cada 29 personas en el planeta requerirán ayuda humanitaria en 2022: ONU

Cerca de 274 millones personas alrededor del mundo necesitarán ayuda y protección de emergencia para 2022, alertó la Oficina de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Lo anterior luego de que la Coordinación de Asuntos Humanitarios lanzara este jueves un plan de asistencia global para el año venidero.

*Información relacionada: ONU deplora ataques del gobierno sirio contra civiles

La oficina precisó que el plan de emergencia establece que uno de cada 29 habitantes del mundo solicitará un amparo en 2022, lo que representa un incremento de 17 % en comparación a la cifra récord de 235 millones registrada en 2021.

Además, no solo esta cifra impone récord con respecto a 2021, sino también con 2015 al aumentar 250% con respecto a hace 6 años.

🚨 JUST IN

In 2022, 274 million people will need humanitarian assistance around the world.

The Global Humanitarian Overview highlights the urgent need to #InvestInHumanity.#GHO2022

— UN Humanitarian 🧡 (@UNOCHA) December 2, 2021